Fußball-Landesligist SF Bundenthal setzt auch in der kommenden Runde auf Sebastian Reinert und Alexander Kotz als Trainer-Duo.

Der mitspielende Ex-Bundesligaprofi Reinert (33) und Kotz (40) sind seit Saisonbeginn unter den Fladensteinen engagiert. „Am vergangenen Wochenende haben wir mit den Verantwortlichen zusammengesessen. Wir müssen nur noch unterschreiben“, sagte der von 2011 bis 2018 beim FK Pirmasens spielende Reinert am Montag auf RHEINPFALZ-Anfrage. In der aktuell wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Runde belegen die Sportfreunde in der Süd-Staffel der Landesliga den zweiten Tabellenplatz.