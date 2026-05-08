Jubel bei den Montessori-Schülern: Die Kinder aus dem Rheinberger präsentierten sich beim Sportfest der Pirmasenser Grundschulen als bestes Turmball-Team.

Sie ließen in der Gruppenphase die Grundschulen Gersbach/ Windsberg/Winzeln, Husterhöhe und Horeb hinter sich, gewannen das Halbfinale gegen die Robert-Schuman-Grundschule und machten mit einem 14:10 im Finale gegen Gersbach/Windsberg/Winzeln den Turniersieg perfekt. Die Turmballer der Grundschule Ruhbank/Erlenbrunn, die sich in ihrer Gruppe gegen Robert-Schuman und Wittelsbach durchgesetzt hatten, landeten auf Rang drei. Die Kinder waren begeistert von dem Wettbewerb, der Elemente aus Handball und Basketball kombiniert und insbesondere Anforderungen an Teamgeist, Geschicklichkeit und Übersicht stellt. „Wir lernen jedes Mal neue Taktiken“, beschrieb stolz eine Viertklässlerin aus Winzeln, dass nicht alleine das körperliche Talent, sondern auch „Köpfchen“ gefragt ist.