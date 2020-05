Mitten in der Corona-Krise setzt Sport-Tec ein Zeichen. Der Versandhändler im Fitnessbereich investiert kräftig. Der Standort in der Lemberger Straße soll ausgebaut werden. Das Projekt bewegt sich im zweistelligen Millionenbereich.

Die Sport-Tec GmbH gehört nach eigenen Angaben zu den europaweit führenden Versandhändlern im Physio- und Fitnesssektor. Das Unternehmen hat am Freitag mitgeteilt, dass es in Pirmasens in mehr Kapazitäten, höhere Effizienz und schnellere Lieferfähigkeit investieren will. Dafür erweitert Sport-Tec seinen Logistikbereich um ein gegenüber dem jetzigen Firmensitz entstehendes neues 3800 Quadratmeter großes vollautomatisiertes Hochregallager.

Im Herbst 2021 soll das Projekt fertig sein

Der Neubau bietet eine Kapazität für bis zu 7500 Palettenplätze und 30.000 Lagerbehälter. Die im Hauptgebäude vorhandenen etwa 6000 Quadratmeter umfassenden Lager-Ressourcen werden künftig hauptsächlich für schwerere Artikel und Sperrgut genutzt. Für das Bauvorhaben zeichnet das Architektenbüro ak(plan) GdbR architekten-innenarchitekten verantwortlich. Das Projekt startete vergangenes Jahr im August, die Fertigstellung ist der Mitteilung für Herbst 2021 geplant.

In dem neuen, komplett automatisierten Lager wird ein hochmodernes System von psb sämtliche Lagervorgänge inklusive Kommissionierung steuern und überwachen. Ziel ist die vollautomatische Ein- und Auslagerung der Ware mit elektronisch überwachter Kommissionierung, Verpackung und Versendung. Dafür gelangen die kommissionierten Warenausgänge über eine Warenbrücke in den Hauptgebäudetrakt zum Versandterminal. Alle bis 14 Uhr eingehenden Aufträge sollen dann am gleichen Tag ausgeliefert werden können. Die Gesamtinvestition beläuft sich im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Das stete Wachstum von Sport-Tec hatte in den vergangenen Jahren bereits mehrere Erweiterungen am Firmensitz bedingt und jetzt zum Entscheid für einen Neubau eines vollautomatisierten Hochregallagers geführt. Der Lagerneubau befindet sich hinter dem vor rund zehn Jahren angekauften Gebäude. Die verbindende Warenbrücke zum gleich hohen Hauptgebäude überquert LKW-Straße und Parkplätze. Die topographische Lage erfordert eine Pfahlgründung mit Abstützung des Stahltragwerk-Gebäudes gegen den Hang.

Jahresumsätze im zweistelligen Millionenbereich

Sport-Tec hält für seine Kunden rund 80 Prozent der mehr als 10.000 gelisteten Produkte durchgehend vor. Täglich werden in Pirmasens nach Firmenangaben über 1000 Bestellungen abgewickelt und damit stetig steigende Jahresumsätze im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erzielt.

Das Unternehmen beschäftigt 50 Mitarbeiter; es werden weitere Mitarbeiter für den Logistikbereich gesucht. Das Angebot richtet sich an Physiotherapie-, Ergotherapie-, Logopädie- und Facharztpraxen, Krankenhäuser und Reha-Kliniken sowie an Wiederverkäufer.

„Unsere Investition in den Standort und die Logistik macht uns nicht nur schneller und schlagkräftiger, sie ermöglicht uns vor allem auch, unser Produktsortiment zu erweitern und noch attraktiver zu gestalten“, erklärt Manfred Motl, geschäftsführender Gesellschafter von Sport-Tec GmbH.