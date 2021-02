„Kinder sind unsere Zukunft“ oder „Wir nehmen alle Kinder mit“ – man kennt diese Slogans. Sind sie in Zeiten von Corona zu leeren Phrasen verkommen? Unsere Kinder sind die Hauptleidtragenden. Wie oft haben wir sie angespornt, Sport zu treiben, nicht am Fernseher oder Handy rumzuhängen, pünktlich und fleißig in die Schule zu gehen, zu üben, sich gesund zu ernähren. Ein gesunder Körper und die Freude am Leben, helfen uns, mit einem gesunden Immunsystem gegen Krankheiten zu bestehen. Wie soll das im Dauer-Lockdown mit geschlossenen Sportstätten den Kindern noch vermittelt werden? Wir benötigen Konzepte für ein Corona-Leben mit Schule, Kindergarten, Einkaufen, sozialem Miteinander und mit Sport. Unsere Kinder brauchen dringend Perspektiven, die wieder dazu verhelfen, positiv in die Zukunft schauen zu können.