Auf dem Gelterswoog fahren die Kanus wieder. Die Nutzung des Sees ist getaktet, die Anzahl der Einer-Boote extrem eingeschränkt. Was möglich und machbar ist, wird von der Paddlergilde umgesetzt.

Normalerweise herrscht am Gelterswoog vor dem Bootssteg der Paddlergilde Kaiserslautern in dieser Jahreszeit Hochbetrieb. Doch in dieser Corona-Zeit ist nichts normal. So war lange das Bootshaus wie auch