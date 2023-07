Michaela Eitel, ihre Tochter Tamara Lindenberg und ihren Schwiegersohn Dustin Pfaffmann haben wir in der Fußgängerzone getroffen. Mit uns hat sich die Familie über den Geburtstag der Tochter unterhalten und außerdem verraten, worüber sie sich ärgern.

Wo kommen Sie denn gerade her?

Michaela Eitel: Meine Tochter hat heute Geburtstag und wir kommen gerade vom Geburtstagsfrühstück. Etwas Größeres haben wir heute nicht geplant.

Dann gratuliere ich mal ganz herzlich. Wie alt sind Sie denn geworden, wenn ich fragen darf?

Tamara Lindenberg: Dankeschön. Ich bin jetzt 21 Jahre alt.

Und offenbar sind Sie gerade Mutter geworden. Wie alt ist denn das Kind?

Dustin Pfaffmann: Unsere Tochter ist jetzt vier Wochen alt. Wir haben außer ihr noch ein Kind von vier Jahren.

Und wie ist das für Sie mit zwei kleinen Kindern?

Tamara Lindenberg: Es ist schon manchmal anstrengend, das gebe ich offen zu.

Nimmt Ihr älteres Kind es schon wahr, dass die Mama Geburtstag hat?

Tamara Lindenberg: Ja, meistens bekomme ich dann etwas gebastelt oder gemalt. Ich nehme an, dass ich mein Geschenk heute nach dem Kindergarten bekomme. Wir gehen jetzt noch ein bisschen durch die Fußgängerzone und dann geht’s auch schon wieder heim.

Gefällt es Ihnen noch in der Fußgängerzone?

Michaela Eitel: Durch die Fußgängerzone gehen wir noch gerne. Wir wohnen in der Gabelsbergerstraße. Da fühlen wir uns auch ganz wohl, nur der Hundekot überall stört uns. Wir wohnen leider direkt an der sogenannten „Kackallee“.

Wird das tatsächlich dort so genannt?

Ja, so sagt man das leider bei uns im Viertel. Niemand hält es dort für notwendig, die Sachen wegzumachen.

Haben Sie das schon offiziell gemeldet?

Das habe ich schon zwei Mal, aber passieren tut nicht wirklich was. Ich verstehe das eigentlich nicht, weil bei uns vor der Tür vieles grün ist und die Hunde dort ihre Geschäfte machen können. Das ist ja auch für die Hunde gedacht. Aber wegmachen kann man das doch, finde ich. Das ist schon ärgerlich.