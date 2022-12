Die beiden 21 Jahre alten Freundinnen Franziska Schäfer und Alina Dimitrov haben wir an ihrem letzten Tag in der Berufsschule in der Stadt getroffen. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ haben sie unter anderem erzählt, welche Pläne sie für Silvester und welche guten Vorsätze sie sich für das neue Jahr genommen haben.

Ein Schultag in der Innenstadt – nicht schlecht…

Franziska Schäfer: Ja, heute ist unser letzter Tag. Unser Lehrer hat vorgeschlagen, dass wir heute hierherkommen.

Welchen Beruf erlernen Sie denn?

Franziska Schäfer: Wir sind angehende Kauffrauen für Büromanagement. Unseren Unterricht haben wir an der BBS in der Adlerstraße.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, genau diesen Beruf ergreifen zu wollen?

Franziska Schäfer: Es gefällt mir einfach, am Computer zu arbeiten, zu organisieren und koordinieren. Wir lernen alle bürowirtschaftlichen Abläufe, die wir dann selbst durchführen müssen.

Wie viele Jahre Lehrzeit haben Sie noch vor sich?

Alina Dimintrov: Wir haben jetzt erst angefangen. Es sind noch drei Jahre.

Haben Sie schon eine Vorstellung, wo Sie arbeiten möchten?

Alina Dimitrov: Nein, noch nicht.

Die Winterferien sind ja recht kurz dieses Jahr. Was haben Sie vor?

Alina Dimitrov: Noch gar nichts, da bin ich eher offen. Ich bin eher ein spontaner Typ.

Haben Sie auch für Silvester noch keine Pläne?

Alina Dimitrov: Doch, schon. Wir sind mit ein paar Freunden bei einer Party.

Franziska Schäfer: Ich bin an Silvester woanders. Auf einer Party in Obersimten.

Haben Sie auch irgendwelche Vorsätze für das neue Jahr?

Franziska Schäfer: Vielleicht ein bisschen abnehmen. Aber mal sehen, ob das klappt.

Alina Dimitrov: Ich möchte auf jeden Fall auch das Thema Fitness ein bisschen ernster nehmen.

Haben Sie früher schon die Erfahrung gemacht, dass es mit guten Vorsätzen nicht immer klappt?

Alina Dimitrov: Ja, tatsächlich. Im Fitness-Studio war ich angemeldet, war aber nie dort.

Franziska Schäfer: Ich war ein paar Mal dort (lacht). Aber im Januar muss ich wieder Gas geben.