Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit ihrer Schwester Heike Brunner machte in dieser Woche Anneliese Plitt die Innenstadt unsicher. 1979 verließ sie ihre Heimatstadt Pirmasens und zog nach Stuttgart. Mit der RHEINPFALZ hat darüber gesprochen, was sich in der Stadt augenscheinlich verändert hat und warum sie den Bärmesenser Dialekt einfach nicht verlernt.

Warum sind Sie denn vor 42 Jahren nach Stuttgart und nicht hiergeblieben?

Das war familiär bedingt. Ich hatte mich getrennt und wollte nur so weit wie möglich weg von hier.