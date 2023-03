Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Felix Hansen, einen Lehrer an der IGS Thaleischweiler-Fröschen, haben wir mit einer Schulklasse vor dem Alten Rathaus in Pirmasens getroffen. Dort hat er sich im Stadtmuseum über das Schicksal jüdischer Familien aus der Region informiert, die im Holocaust in das französische Internierungslager „Camp de Gurs“ deportiert wurden. In unserem Spontaninterview hat uns Hansen erklärt, wie nah das größte Verbrechen an der Menschheit jungen Leuten von heute noch geht und inwiefern sie sich angesichts dessen auch mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzen.

Welche Fächer unterrichten Sie denn?

Ich unterrichte Geschichte, Latein, Religion und Gesellschaftslehre.

Mit welcher Klasse sind Sie denn heute hier?

Wir