Nikita Oleksa und seine Familie haben wir in der Fußgängerzone getroffen, als er sich mit dem Handy vor dem Schlossbrunnen knipste. Wie sich in unserem Spontaninterview herausgestellt hat, lebt der junge Mann als Flüchtling erst seit Kurzem in Deutschland. Auf Englisch hat er uns erklärt, welche deutschen Städte er bereits kennt und wie er Pirmasens findet.

Da Sie Fotos vom Schlossplatz machen, gehe ich davon aus, dass Sie hier nur zu Besuch sind?

Ja, das stimmt. Wir reisen gerade für ein paar Tage durch deutsche Städte und schauen uns die Sehenswürdigkeiten an. Das ist sehr interessant für uns, wir kannten bislang von Deutschland nicht viel.

Wo kommen Sie ursprünglich her?

Wir kommen aus der Ukraine und sind dort vor dem Krieg geflüchtet.

Wo waren Sie denn schon überall in Deutschland?

Wir haben uns zum Beispiel schon Trier oder Saarbrücken angesehen. Die beiden Städte haben uns gut gefallen. Pirmasens ist auf den ersten Blick eine sehr hübsche Stadt, aber wir sind gerade erst angekommen. Bevor wir hier auf diesen schönen Platz gekommen sind, waren wir in einem tollen Park. Können Sie mir sagen, wie der Park heißt?

Sie meinen sehr wahrscheinlich den Strecktalpark. Der wird sowohl von Einheimischen als auch von Touristen gelobt…

Das ist verständlich.

Wie lange bleiben Sie hier bei uns in Pirmasens?

Nur heute für diesen Ausflug.

Die Gruppe von Leuten, mit denen Sie gerade unterwegs sind, ist Ihre Familie?

Nicht alle. Meine Mutter und meine Schwester sind mit dabei, die anderen sind Freunde von uns.

Sind noch Familienmitglieder von Ihnen in der Ukraine? Wenn ja, wie geht es ihnen?

Nein, mehr Familienmitglieder habe ich nicht. Wir sind im Moment alle hier in Deutschland und froh, hier sicher und gesund leben zu können.