Während er sich auf einer Sitzbank am Exerzierplatz kurz ausgeruht hat, haben wir Stephan Heiser angesprochen. Der Rentner aus Hornbach hat uns in unserem Spontaninterview über sein liebstes Hobby berichtet, das ihn schon durch die komplette Region geführt hat.

Was machen Sie denn hier?

Ich bin heute mit dem Zug von Hornbach nach Pirmasens gefahren und überlege gerade, wo ich als Nächstes hingehe. Ich bin hier, um Fotos zu machen und dafür öfter in der Region unterwegs. Fotografieren ist mein liebstes Hobby, da geht als Rentner auch die Zeit schneller vorbei.

Gehen Sie da gezielt vor und haben schon Motive im Kopf, bevor Sie ein Ziel ansteuern?

Ich bin in so einer Facebook-Gruppe, in der schöne Motive in der Region immer mal wieder vorgestellt werden. Daran orientiere ich mich ein bisschen. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, versuche ich, dort mit dem Zug hinzukommen und dann die entsprechenden Fotos zu machen.

Welche Motive sind das jetzt in Pirmasens?

Ich war gerade an der Lutherkirche mit dem schönen Brunnen davor. Den großen Schlossbrunnen habe ich allerdings auch schon fotografiert. Vor ein paar Tagen war ich schon einmal hier und habe den Exerzierplatz fotografiert.

Fotografieren Sie immer Sehenswürdigkeiten oder auch Menschen?

Nein, ich beschränke mich auf die Sehenswürdigkeiten. Menschen sind beim Fotografieren nicht so mein Ding. Ich fotografiere meistens mit dem Smartphone. Da kommt das nicht so gut rüber.

Und wie bearbeiten Sie die Bilder auf dem Smartphone?

Gar nicht. Ich nutze nur die Kamera, keine Filter oder irgendwelche Apps zum Beispiel. Ich lade sie einfach so bei Facebook hoch, wie ich sie gemacht habe.

Und wie sind die Reaktionen auf Ihre Bilder im Netz?

Ja, gut – es ist eben Facebook. Um mehr Likes zu bekommen, müsste ich Geld zahlen, aber das will ich nicht, da Facebook ja normalerweise kostenlos ist. Ich bin ja auch kein Profi. Ich betreibe mein Hobby eher als Methode, mich zu entspannen.

Fotografieren Sie schon immer gerne?

Ja, wirklich. Ich habe früher auch schon analog fotografiert und bin erst spät auf die digitale Fotografie umgestiegen.

Was davon hat Ihnen mehr Freude bereitet?

Analog ist für mich interessanter. Man muss bei den Einstellungen mehr nachdenken. Wenn der Film mal kaputt ist, kann man ihn wegwerfen. Von daher ist digital allerdings schon besser, analog aber eben interessanter.

Haben Sie diese Woche noch weitere Orte auf Ihrer Fotoliste?

Nein, erst nächste Woche wieder. Diese Woche habe ich noch andere Verpflichtungen, dann erst kann ich mich wieder meinem Hobby widmen.