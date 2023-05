Den 62 Jahre alten Karl-Heinz Wilhelm haben wir auf dem Sommerwald vor seinem Haus für unser Spontaninterview angesprochen. Dort hat er bei strahlendem Sonnenschein ein bisschen in seinem Vorgarten gewerkelt und uns unter anderem erzählt, warum ihm die Gartenarbeit zwar nicht zu viel ist, er sich aber trotzdem für einen Steingarten vor seinem Haus entschieden hat.

Wie lange wohnen Sie denn schon auf dem Sommerwald?

Da fragen Sie mich jetzt was. Das sind jetzt bestimmt schon 17 oder 18 Jahre. Meine Kindheit und Jugend habe ich also nicht hier verbracht. Meine Frau und ich sind zugezogen.

Und heute haben Sie die Gartensaison eröffnet, so wie es aussieht…

Die habe ich schon letzte Woche eröffnet, allerdings hinter dem Haus.

Was ist da alles zu tun?

Vorrangig habe ich sauber gemacht. Die Verbundsteine mussten beispielsweise gereinigt werden. Ich habe auch damit angefangen, unsere Holzterrasse zu streichen, das muss noch fertig gemacht werden und nun ist der Vorgarten dran. Da entferne ich gerade das Unkraut. Morgen oder übermorgen schneide ich noch alle Bäumchen und dann bin ich eigentlich durch.

Machen Sie das alles gerne oder ist es Ihnen manchmal zu viel?

Zu viel ist es mir nicht, seit ich nicht mehr berufstätig bin. Den Vorgarten habe ich ja als Steingarten angelegt. Das ist ein bisschen Erleichterung für mich.

Steingärten sind ja bei vielen Leuten verpönt…

Ja, die stehen sehr in der Kritik. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das Gott sei Dank gemacht habe. Ich würde es immer wieder so machen, wenn ich dürfte, weil es einfach einen geringeren Arbeitsaufwand bedeutet. Hier in den Vorgarten kommt nicht viel Sonne, da wächst eben viel Moos.

Und der Vorgarten ist ja auch nicht komplett besteint. Da ist ja auch noch relativ viel Grün drin…

Ja, das wollte ich auch so haben, meine Nachbarin auch. Da lege ich viel Wert drauf. Nur mit Steinen sieht das ja nicht schön aus.

Und wann planen Sie, nach getaner Arbeit Garten und Terrasse zu genießen?

Ab nächster Woche. Die Terrasse habe ich ja so weit schon, die streiche ich noch fertig. Das muss dann einen Tag trocknen und ich kann sie nutzen. Die Terrasse ist unsere Sommerküche, sag ich mal. Meine Frau sitzen gerne dort, da spielt sich unser Leben im Frühling und Sommer nur im Freien ab.