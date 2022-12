Sandra Kiefer aus Lemberg haben wir getroffen, als sie sich in ihrer Mittagspause ein wenig die Füße in der Innenstadt vertreten hat. In unserem Spontaninterview hat sie uns erzählt, warum sie sich selbst als „Weihnachtsgrinch“ bezeichnet und auch für Silvester noch keine großen Pläne hat.

Haben Sie schon Urlaub?

Nein, ich habe gerade Mittagspause und will mich ein bisschen stärken. Ich arbeite unweit von hier in der Bahnhofstraße bei der Sparkasse.

In welcher Abteilung arbeiten Sie dort?

Ich arbeite im Vorstandssekretariat.

Machen Sie überhaupt ein paar Tage Weihnachtsurlaub?

Weihnachtsurlaub habe ich ab dem 15. Dezember. Da habe ich aber nichts Besonderes geplant. Je nach Wetterlage werde ich andernorts vielleicht mal einen Weihnachtsmarkt besuchen oder ich werde mit einer Arbeitskollegin nach Saarbrücken oder Kaiserslautern fahren. Mal sehen, was noch so kommt.

Und wie sieht es mit Ihren Weihnachtsgeschenken aus? Haben Sie schon alles?

Ja, tatsächlich. Dieses Jahr bin ich sehr früh dran. Nur eins fehlt noch.

Darf man verraten, für wen?

Ja, das von meiner Mama fehlt noch. Das ist immer ein bisschen schwerer als bei anderen.

Und sonst? Freuen Sie sich auf Weihnachten? Es ist dieses Jahr ja ein bisschen einfacher als die letzten beiden Corona-Jahre…

Ich bin eigentlich gar nicht so der Weihnachtsfreund. Weihnachtsmärkte besuche ich zwar ganz gerne, ansonsten bin ich da eher ein Weihnachtsgrinch (lacht). Da wirkt vieles oft so aufgesetzt.

Wie verbringen Sie denn einen Heiligabend in der Regel?

Schon mit der Familie, vielleicht sogar mit meinen Großeltern. Dann gibt es ganz klassisch ein schönes Essen.

Sagt Ihnen da Silvester mehr zu?

Da muss ich auch gestehen, dass ich da noch gar nichts geplant habe. Ein richtiger Partymensch bin ich auch nicht. Stand jetzt bin ich an Silvester noch zuhause.