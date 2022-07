Beim Spaziergang über den Alten Friedhof haben wir Sarah Salzmann getroffen, die den Buggy mit ihrer kleinen Tochter durch die Parkanlage geschoben hat. In unserem Spontaninterview hat uns die 35-Jährige erzählt, warum man sie öfter im Park antrifft und er auch immer noch ein beliebter Treffpunkt für Fans von Videospielen ist.

Gehen Sie nur spazieren oder sind Sie gerade auf dem Weg für irgendwo hin?

Ich bin gerade auf dem Heimweg, da nutze ich den Alten Friedhof gerne als Abkürzung. Ich war gerade im C&C im Winzler Viertel. Ich wohne direkt gegenüber der Parkanlage.

Dann sind Sie wohl öfter hier anzutreffen…

Ja, genau. Ich laufe fast täglich hier durch, gehe hier aber auch mit meinem Hund und meinen Kindern spazieren. Ich wohne ja gerade schräg gegenüber, da sitzen wir manchmal auch einfach nur hier.

Wie finden Sie denn die Parkanlage?

Die finde ich richtig schön. Es ist so schön ruhig hier – zumindest noch. Hoffen wir, dass es so bleibt, denn ich bin wirklich gerne hier.

Das ist ja auch ideal, wenn man ein kleines Kind hat. Ihre Tochter ist noch ziemlich jung – sind Sie noch in Elternzeit?

Ja, genau – noch bis nächstes Jahr. Dann geht sie wieder in den Kindergarten und Mama geht wieder arbeiten. Ich bin gelernte Bürokauffrau.

Vorhin sprachen Sie von mehreren Kindern. Wie viele haben Sie denn?

Ich habe zwei kleine Mädchen. Meine großen Kinder gehen schon ihre eigenen Wege und wollen auch nicht unbedingt mit uns hier spazieren gehen. Sie fangen hier aber ihre Pokémons. Das war ein Videospiel-Hit vor ein paar Jahren, der immer noch aktuell ist. Hier am Alten Friedhof sind besonders viele Pokémons versteckt, die die Spieler dann mit dem Smartphone virtuell fangen müssen. Wenn ich da bei meinem großen Sohn dabei bin, wird es schwierig, weil ich so klein bin. Viele, die mich nicht kennen, fragen dann, ob ich seine Freundin bin (lacht).

Ich hätte gar nicht gedacht, dass dieses Pokémon-Spiel immer noch aktuell ist…

Ja, doch. Wirklich. Wir hatten schon Leute, die würden uns in den Hund reinlaufen, weil sie nur ins Smartphone schauen. Es sind hier noch ziemlich viele unterwegs, auch viele Ältere. Als die App rauskam, war es hier so richtig voll. Meistens kommen die Leute jetzt am Nachmittag hier auf den Alten Friedhof.

Stört Sie das, wenn Sie die Ruhe hier so schätzen?

Nein, ich bin ja kein Unmensch. Zumindest ist es besser, als wenn die Spieler auf der Straße herumlaufen und sonst was machen (lacht).