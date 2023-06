Der 28 Jahre alte Silvio wollte uns zwar nicht seinen Nachnamen verraten, hat sich aber dennoch nicht gescheut, bei unserem Spontaninterview mitzumachen. Er hat uns verraten, was ihn von Ludwigshafen nach Pirmasens verschlagen hat und in welchem Bereich er als Arbeitssuchender gerade auf einen Job hofft.

Können Sie uns ein bisschen was über sich erzählen?

Ich bin Silvio, 28 Jahre alt, und lebe schon eine Weile hier in Pirmasens. Ich komme eigentlich aus Ludwigshafen und bin gerade auf Arbeitssuche. Im Moment genieße ich das schöne Wetter hier auf dem Schlossplatz.

In welchem Bereich suchen Sie denn Arbeit?

Einen Beruf habe ich leider nicht gelernt. Ich würde aber gerne in Vollzeit in einem Büro arbeiten. Oder im Callcenter-Bereich.

Dann haben Sie wohl gerne mit Menschen zu tun. In einem Callcenter hat man ja so einige Telefonate am Tag und die Gespräche sind nicht immer freundlich…

Ja, das würde mir gar nichts ausmachen. Ich habe eigentlich sehr gerne mit Menschen zu tun und komme mit jedem klar.

Und wofür interessieren Sie sich privat?

Ich bin viel im Internet unterwegs und höre Musik über verschiedene Kanäle. Da höre ich alles querbeet, vor allem aber Hip Hop. Oft singe ich nebenbei dazu.

Was hat Sie denn nach Pirmasens verschlagen?

Ich habe hier eine schöne Wohnung gefunden, deshalb bin ich hergezogen. Bisher gefällt mir Pirmasens sehr gut. Ich finde, es ist eine schöne Stadt. Negatives wie andere kann ich nicht sagen, ich bin von der Stadt und ihren Menschen sehr überzeugt.

Steht heute noch etwas Besonderes für Sie an?

Nein, heute nicht. Ich werde jetzt noch ein bisschen das Wetter hier auf dem Schloßplatz genießen und dann bald nach Hause gehen. Einkaufen muss ich auch noch ein bisschen, heute gibt es also nur Alltägliches für mich.