In unserer Reihe „Irgendwo in Pirmasens“ haben wir diesmal Sandra Bös mit ihrer Tochter Lea an der Elektro-Ladestation auf dem Münzparkplatz getroffen. Die Höheinöderin erzählt uns, wieso sie sich mit ihrer Familie für ein Hybridauto entschieden hat und welche Probleme es beim Aufladen gibt.

Sie sind gerade dabei, Ihr E-Auto hier aufzuladen?

Ja, genau. Wir haben das Auto noch nicht lange und haben lange überlegt, in welche Richtung es gehen soll,