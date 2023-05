Brigitte Frank aus Pirmasens-Niedersimten haben wir auf dem Schlossplatz getroffen. In unserem Spontaninterview hat sie mit uns über ihre letzte Berlin-Reise gesprochen und erklärt, warum es ihr im Ruhestand nicht langweilig wird.

Gibt es ein Thema, das Sie derzeit umtreibt?

Ja, meine Enkelkinder. Mit ihnen beschäftige ich mich viel.

Sind Sie frisch Oma geworden?

Nein. Ich habe zwei Enkelkinder – das eine wird demnächst drei Jahre alt, das andere wird im Oktober sechs Jahre alt.

Haben Sie viel Zeit für Ihre Enkel?

Ja, ich bin schon in Pension. Mit meinen Enkeln wird es mir aber nicht langweilig. Ich habe bei der Stadtverwaltung gearbeitet. Dort war ich lange Jahre im Sozialamt tätig. Ich hatte viel mit Behinderten zu tun. Ich musste in die Heime oder in die Wohnungen gehen und schauen, welchen Hilfebedarf die Leute haben.

Dafür muss man ein gutes Fingerspitzengefühl haben…

Ja, das stimmt. Aber so feinfühlig bin ich. Ich denke, ich bin ein warmherziger Mensch (lacht).

Was machen Sie noch in Ihrem Unruhestand?

Ab und an verreise ich kurzfristig. Kürzlich war ich mit einer Gruppe drei Tage in Berlin, da war ich schon öfter.

Wie gefällt es Ihnen dort?

Sehr gut, obwohl Berlin voll mit Baustellen ist. Die Demonstranten der „Letzten Generation“ haben wir dieses Mal auch gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass sich die Aktivisten irgendwo festgeklebt haben, aber demonstriert haben sie. Wir hatten mit dem Bus eine Stadtrundfahrt.

Mit was für einer Gruppe waren Sie da unterwegs?

Wir waren auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner dort. Da hatten wir sogar zwei Stadtrundfahrten. Einmal im Ostbereich und einmal im Westbereich. Im Osten sieht man fast nichts mehr von der ehemaligen DDR. Es gibt noch diese großen Bauten mit den vielen hohen, länglichen Fenstern, die damals typisch waren. Den Bundestag haben wir auch besucht. Das war sehr interessant.