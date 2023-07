Catherine Schmohl, die wir in der Fußgängerzone getroffen haben, hat mit uns über die lang und viel diskutierte Belebung der Pirmasenser Innenstadt gesprochen und uns erklärt, warum ihr vieles in der Stadt oft zu lange dauert.

Gibt es derzeit ein bestimmtes Thema, das Sie umtreibt?

Ja, die Stadt. Ich würde mir wünschen, dass hier ein bisschen mehr gemacht wird. Es passiert ja immer etwas, aber es dauert eben immer lange.

Was meinen Sie konkret?

Ich meine das mit den Geschäften. Zum Beispiel fehlt in der Fußgängerzone ein Blumengeschäft. Das zum Beispiel wäre ganz wichtig. Das hatte ich auch mal unserem Oberbürgermeister gesagt, als er die City-Managerin vorgestellt hatte. Aber ich weiß auch nicht, wer da gerade auf die Leute zugehen kann. Ich selbst arbeite auch in einem Geschäft in der Fußgängerzone.

Da bekommen Sie ja mit, wann die Stadt wie frequentiert ist…

Ja, an bestimmten Tagen ist die Stadt schon frequentiert. Meistens, wenn der Markt da ist – dienstags, donnerstags und samstags vor allen Dingen. Da gibt es auch Pendler, die auswärts arbeiten. Die kommen dann auch in die Stadt.

Was halten Sie von den derzeitigen Bauarbeiten in der Fußgängerzone zwischen Pfarrgasse und Sandstraße?

Da habe ich mich noch gar nicht so richtig damit beschäftigt, ich wollte gerade runter zu Wölfling laufen. Ja okay, da reden sie ja auch schon lange drüber. Aber das dauert immer einfach zu lang, finde ich. Ganz ehrlich.

Haben Sie einen Vorschlag, wie sowas schneller gehen würde?

Das müsste alles schneller in die Tat umgesetzt werden. Die Bürokratie ist bei uns so, das ist ganz schlimm. Aber das ist halt Deutschland. Man sieht es ja oben am ehemaligen Kaufhallengelände. Gut, da konnte die Stadt ja auch nichts dafür. Das gehörte ja einer Erbengemeinschaft. Aber das sind eben solche Sachen, an denen sich viele stören.

Vergeht Ihnen manchmal die Lust, wenn alles so lange dauert, wie Sie sagen? Sie wissen als Pirmasenserin ja auch, wie es früher war…

Ja, manchmal schon. Ich wohne jetzt nicht mehr direkt in Pirmasens, bin aber hier geboren und aufgewachsen und in der Fußgängerzone groß geworden. Da war immer Leben. Aber gut, alles verändert sich mit der Zeit überall. Das Internet spielt heute eine große Rolle und die Menschen gehen oft auswärts einkaufen – ins Outlet zum Beispiel.

Sie auch?

Nein! Eigentlich nicht. Wenn ich mal jemanden zu Besuch habe, vielleicht. Aber normalerweise kaufe ich all meine Sachen hier in Pirmasens. Ich arbeite ja auch hier und da finde ich, da sollte man die Geschäfte hier in der Umgebung unterstützen. Im Internet bestelle ich auch nichts.