Er war der letzte seiner Art in Pirmasens. Das inhabergeführte Spielzeug-Fachgeschäft Spielwaren Babilon schließt Ende des Jahres. Begonnen hat der Vater von Dieter Babilon in der Winzler Straße kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit Schreibwaren und Schulartikeln, nach dem Umzug in die Hauptstraße standen Spielwaren im Fokus, vor allem Freunde von Modelleisenbahnen schätzen das Fachgeschäft. Die Gründ, warum das Geschäft am 31. Dezember schließt, stehen hier.