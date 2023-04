Gelegenheit macht Diebe, sagt ein Sprichwort. Gelegenheit führt aber auch zu Betrügereien und Urkundenfälschungen. Das zeigte sich am Mittwoch in einer Verhandlung vor dem Pirmasenser Amtsgericht.

Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken warf einem heute 49-jährigen Mann vor, im November 2019 einen gefälschten Überweisungsträger mit dem Verwendungszweck „Autokauf“ bei einer Pirmasenser Bank eingereicht zu haben. Der Betrag von 2200 Euro sollte auf das Konto des Angeklagten überwiesen werden. Bei der Bank fiel die gefälschte Unterschrift aber auf, sie führte die Überweisung nicht aus, so dass kein Schaden entstand.

Zwischen März und Juni 2022 soll der Mann viermal gefälschte Überweisungsträger über je 4000 Euro mit dem Verwendungszweck „Autokauf“ bei Banken in Pirmasens und in Saarbrücken eingereicht haben. Wieder soll die Unterschrift gefälscht gewesen sein und die Beträge sollten auf das Konto des Angeklagten gutgeschrieben werden. Drei Überweisungen wurden ausgeführt, so dass der Geschädigten 12.000 Euro abgebucht wurden.

„Stimmt. Ich habe das alles gemacht“, gestand der 49-Jährige am Mittwoch. Es sei Zufall gewesen, dass er auf die Geschädigten gekommen sei, sagte er. Auf dem Boden in der Bank habe ein Überweisungsträger gelegen. Den habe er mitgenommen und entsprechend abgeändert. Er habe 20 Jahre in Pirmasens gelebt, seit 2019 aber in Saarbrücken, habe aber noch Bekannte in Pirmasens besucht.

Hintergrund für alle seine Straftaten (zwölf Eintragungen im Strafregister) sei seine Spielsucht, gab er an. „Durch meine Spielsucht habe ich alles verloren“, sagte er. Zeitweise habe er im Obdachlosenheim gelebt. Er habe hohe Schulden. Eine Therapie sei ihm nicht bewilligt worden. Inzwischen habe er sich selbst sperren lassen. Aber es gebe Kneipen, wo er noch spielen könne, gestand er. Zurzeit sei er krank und ohne Arbeit.

Das Gericht verurteilte den 49-Jährigen wegen gewerbsmäßigen Betrugs in drei Fällen mit Urkundenfälschung und wegen versuchten gewerbsmäßigen Betrugs mit Urkundenfälschung in zwei Fällen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung. Damit blieb es sechs Monate unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Außerdem ordnete die Richterin die Einziehung von 12.000 Euro an Taterträgen an. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.