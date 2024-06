Mit 48 Vereinen und Organisationen wächst das Pirmasenser Spielfest am Eisweiher erneut. Am Sonntag, 30. Juni, lockt die Veranstaltung wieder Tausende zu Spiel und Spaß. In diesem Jahr sind erstmals auch rein gewerbliche Betriebe mit dabei.

Es wird die 39. Ausgabe des Spielfestes und wird weit über die Stadtgrenze hinaus ausstrahlen, hofft Oberbürgermeister Markus Zwick. Über das Spielfest bekämen viele Kinder ihren ersten Zugang zu Vereinen, lobt der Stadtchef eine Funktion der Veranstaltung, die sich die Stadt rund 14.000 Euro kosten lässt. Weitere 4000 Euro kommen vom Lions-Club, der das Bungee-Springen und eine Großhüpfburg bezahlt, sowie kostenloses Softeis an die Kinder verteilen will.

„Von Kinderschminken können wir nie genug haben“

Das Spielfest wächst wieder. Im vergangenen Jahr waren 46 Vereine und Organisationen beteiligt. In diesem Jahr werden es 48 sein. Darunter auch rein kommerzielle Anbieter wie der DM-Drogerie-Markt, der die Kinder schminken wird. Deshalb hat Organisator Thorsten Kuntz auch den Drogerie-Konzern zugelassen. „Von Kinderschminken können wir nie genug haben“, so Kuntz, der von langen Schlangen bei den beiden anderen Anbietern von Vereinen berichtet. In diesem Jahr könnten sich die Kinder dank DM auf drei Schminkstationen verteilen. Ein weiterer gewerblicher Anbieter ist die Landgrafen-Sozialstation, an deren Stand Luftballons marmoriert werden.

Es scheint fast jeder Verein mit Jugendabteilung aus Pirmasens mit dabei zu sein. Die Bandbreite reicht vom Carnevalverein über den Fanfarenzug Niedersimten oder den Keglerverein Pirmasens bis zum Schützenverein Thaleischweiler-Fröschen oder den Tanzclub Silbercasino. Jugendpflegerin Bettina Walnsch ist froh über die Spenden des Lions-Clubs, mit denen eine der Hauptattraktionen wie das Bunjee-Trampolin bezahlt werden kann. „Da stehen die Kinder eine halbe Stunde an“, beschreibt Walnsch den Andrang.

Modellboote sind auch wieder zu sehen

Die Aktivitäten umfassen Klassiker wie Sackhüpfen oder Wurfspiele ebenso wie Entenangeln oder die Rollenrutsche, die seit Generationen schon im Einsatz ist. Dazu kommen moderne Spielvarianten wie das Fußballbowling, Zielschießen auf eine Torwand und Leitergolf. Beliebt sind immer die Modellboote der Interessengemeinschaft Schiffsmodellbau oder Bogenschießen beim Schützenverein. Die auch gewerbliche Tiger-Academy lockt mit einem Kick-Stand und Kampfdemonstrationen, während beim Turnverein Pirmasens Hula Hoop und Seilspringen geübt werden kann.

Dieses Jahr gibt es wieder den Vielseitigkeitswettbewerb, bei dem die Teilnehmer bei möglichst allen Anbietern vorbeischauen müssen, um ihre Stempel zu sammeln.