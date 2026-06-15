Beim Spielfest am Eisweiher verwandelten knapp 40 Vereine und Verbände das Gelände in eine große Mitmach-Arena. Rund 6000 Besucher nutzten das vielfältige Angebot.

Ganz reibungslos verlief die Vorbereitung des Spielfests am Eisweiher nicht: Nur wenige Stunden vor Beginn hatten Wildschweine Teile des Geländes umgegraben. „Wir haben das rechtzeitig entdeckt und sofort reagiert“, berichtet Jugendpflegerin Bettina Theisinger. Mitarbeiter des Wirtschafts- und Servicebetriebs machten die Fläche kurzfristig wieder begehbar. Bei der offiziellen Eröffnung des Spielfests durch Oberbürgermeister Markus Zwick konnte Theisinger dann schon wieder lachen und scherzen, denn vor allem das nicht zu heiße und nicht zu kalte Wetter spielte der Veranstaltung in die Karten.

Wer bei dem bunten Treiben ins Schwitzen geraten war, kühlte sich bei einem kostenlosen Softeis von den Pirmasenser Lions ab. Die Service-Cluborganisation fungierte laut Theisinger auch in diesem Jahr als Sponsor von zahlreichen Großspielgeräten. Währenddessen ließ sich die Jugend bei den Sanitätsdiensten dramatisch aussehende Wunden schminken und beim Judo wurde der eine oder andere auf die Matte geworfen. Wer statt einem Kind lieber ein Löwe oder eine Fee sein wollte, ließ sich beim Kinderschminken kurzerhand ein entsprechendes Make-up verpassen. Zum Kult geworden ist die Rollrutsche, die von Mitgliedern des Jugendstadtrats betreut wurde. Damit die Fahrt darauf noch rasanter wird, gaben die Jugendlichen den Kindern einen Schubser – und ab ging die Post. Aber auch die Kletterwand war ein Besuchermagnet. Gut gesichert ging es in luftige Höhen, wer oben ankam, war stolz auf sich.

Vorführungen lassen Leute jubeln

Erstmals dabei und voller Tatendrang: die Kampfsportschule „True Fighter“. Gegen die randalierenden Wildschweine kamen deren Kämpfer allerdings ein paar Stunden zu spät. Die vor einem Jahr gegründete Bürgerstiftung wiederum lud zum sogenannten Hobby Horsing. Das klang erstmal komisch – und sah auch so aus. Mit Steckenpferden galt es, einen Parcours hinter sich zu bringen, was den Kindern – und sogar manchen Erwachsenen – nicht immer ohne Lachkrämpfe gelang.

Auf und vor der Bühne tummelten sich Menschen. Es waren Tanzvorführungen von „Passion for Dance“ und dem Turnverein Pirmasens oder auch Vorführungen der Kampfsportschulen, die die Leute jubeln ließen. Marc Glückner vom Tanzclub Silbercasino hofft auf neue Gesichter: „Viele Familien lernen uns hier kennen und kommen anschließend zu einer Schnupperstunde.“ Der Verein zähle derzeit 120 Mitglieder und verfüge über eine starke Jugendabteilung.

Reger Betrieb an den Tischtennisplatten

Für die Pirmasenser Pfadfinder ist das Spielfest ebenfalls ein fester Termin im Kalender. „Wir möchten Kindern und Jugendlichen zeigen, dass es auch abseits von Tablets und Gaming spannende Freizeitmöglichkeiten gibt“, sagte Markus Werner. Großen Andrang verzeichnete zudem der 1. TTC Pirmasens. An den Tischtennisplatten herrschte den ganzen Tag reger Betrieb. „Unser Angebot kommt bei Jungen und Mädchen gleichermaßen gut an“, freute sich Paul Lelle und hofft auf den einen oder anderen Neuzugang.

Erst einmal durchatmen musste am Sonntag Besucherin Verena Edrich. Sie war mit ihrer Tochter und insgesamt fünf Kindern gekommen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. „Ein Tipp für alle Omas: Wenn man das Spielfest mit fünf Kindern besucht, muss man ausgeschlafen haben. Es gibt hier so viele tolle Angebote, die die Kinder am besten gleichzeitig ausprobieren möchten, dass das schon anstrengend ist“, sagte Edrich lachend.

Lisa Velten wiederum hatte mit ihren zwei Söhnen einen Ausflug an den Eisweiher unternommen. „Wir haben noch eine befreundete Familie mitgebracht und freuen uns über das Angebot. Meine Jungs sind sechs und sieben Jahre alt. Sie haben heute jede Menge Spaß und sind ausgelastet“, sagte die Mutter.

Zufriedene Gesichter gab es auch bei den Organisatoren: Jugendpfleger Thorsten Kuntz sprach am Ende des Tages von 6000 Besuchern, die den Weg an den Eisweiher gefunden hatten. „Es war diesmal sogar mehr los als im letzten Jahr. Bis zum Schluss war reger Betrieb auf dem Gelände, sodass ausnahmslos jeder zufrieden war“, sagte Kuntz.