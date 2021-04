Keine Chance hatte die junge Handballmannschaft des TV Dahn in ihrem ersten Verbandsligaspiel während der Corona-Pandemie. Im Derby gegen die erfahrene Truppe von Aufsteiger TV Thaleischweiler setzte es eine 19:30-Heimniederlage. TVD-Trainer Blank rät dazu, „auch mal den Kopf einzuschalten“.

Am Eingang waren deutliche Corona-Veränderungen sichtbar: Eine Trennwand sorgte für zwei Bahnen – eine für den Zutritt zur Halle, eine zum Verlassen der Spielstätte. Alle Zuschauer mussten ihre Daten hinterlassen. Auf der Tribüne musste dennoch der eine oder andere von Ordnern ermahnt werden, mehr Abstand zu den Nebenleuten zu lassen. Einsicht? Nicht immer.

Auf dem Spielfeld nahmen die Gäste vom Start weg das Zepter in die Hand. Während die Dahner mit ihren ersten ungenauen Versuchen scheiterten, schossen Jens Schweizer und dann sein Bruder Dominik die schnelle 2:0-Führung für Thaleischweiler heraus.

Waryas schaut zunächst zu

Spielertrainer Marcin Waryas verfolgte zunächst auf der Bank, wie seine Mannschaft ein beruhigendes Polster herausschoss. Selbst eine Zeitstrafe wegen eines Wechselfehlers von Torwart Holger Schnur brachte den TVT nicht aus dem Tritt. Gleiches galt für die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung, die die Gäste, insbesondere Kreisläufer Alexander Escher, nicht nachvollziehen konnten. Thaleischweiler spielte routiniert die eigenen Abläufe immer wieder durch und hatte im Abschluss erst dann kleinere Probleme, als Dahns Trainer Michael Blank den Torhüter getauscht hatte. Philipp Trogler hatte im Vergleich mit Marcel Kunz den besseren Tag erwischt.

Defensive „nicht vorhanden“

Vorne stand den Dahnern oft das Aluminium, aber auch die beiden Torhüter im Weg, dazu flogen einige Bälle außen am Torgestänge vorbei, was Blank so kommentierte: „Wir sind zu ungestüm im Abschluss. Man muss nicht immer nur fest draufwerfen, man muss auch mal den Kopf einschalten und schauen, was der Torwart macht. Da fehlt die Cleverness. Da müssen wir dran arbeiten, aber das wird noch seine Zeit brauchen.“

„Etwas ernüchternd“

Zudem stufte Blank auch seine Defensive als „nicht vorhanden“ ein. Insgesamt sei der Auftritt seiner Mannschaft „schon etwas ernüchternd“ gewesen. Dennoch gab es aus seiner Sicht auch Positives: „Es gab Phasen, in denen wir ganz gut mitgespielt haben. Und wenn wir nur unsere hundertprozentigen Torchancen genutzt hätten, wäre das Spiel auch eng geworden gegen den Gegner, den ich in der Tabelle nicht zur unteren Hälfte zähle.“

Eschers Traumtor

Nach der Pause verzichteten die Mannschaften auf den eigentlich obligatorischen Seitenwechsel; offenbar eine Corona-Maßnahme. Dahn spielte weiter von rechts nach links und kassierte in der 39. Minute ein Traumtor, als Jens Schweizer eine Pirouette drehte, dabei auf Escher ablegte, der ebenfalls aus der Drehung heraus das 13:21 markierte. Blindes Verständnis statt der von Trainer Waryas (wegen der schlechten Vorbereitung) befürchteten Defizite in puncto Eingespieltheit.

Abgezockter TVT

Dennoch merkte der Pole an: „Wir wollten heute unsere Abwehr und unsere Abläufe üben, Spielpraxis bekommen. Es hat zwar gut geklappt, aber längst nicht alles. Dahn hätte weit mehr als 20 Tore werfen können.“ Das sah auch Blank so: „Das Ergebnis ist zu deutlich ausgefallen. Drei, vier Tore Differenz hätten dem Spielverlauf entsprochen, aber wir haben uns von der abgezockten Mannschaft abkochen lassen. Die Erfahrung hat heute dominiert.“

Während der Aufsteiger aus Thaleischweiler laut Waryas „nicht an die Grenze gehen musste“ und somit von einer sorgenfreien Runde träumen darf, scheint den Dahnern die nächste Saison ins Haus zu stehen, in der es darum gehen wird, irgendwie einen Anschluss an die Liga zu finden.

SO SPIELTEN SIE

TV Dahn: Kunz, 10.-45. Trogler - Fabian Schwarz (1), Felix Röckel (1), Lukas Schwarz (6) - Link (1), Dauenhauer - Stahlhofen (2); Käflein (4/3), Bold (2), Janik Röckel (2), Pavlizek, Eckelmann, Leidner

TV Thaleischweiler: Schnur, 10.-14. und ab 31. Scherer - Jens Schweizer (3), Dominik Schweizer (4), Buchheit (9/5) - Pfeifer (1), Huber (1) - Escher (1); Werman (3), Becker (3), Waryas (5)

Spielfilm: 0:2 (2.), 3:7 (11.), 7:12 (23.), 10:16 (Halbzeit), 13:22 (41.), 17:27 (53.), 19:30 (Ende) - Siebenmeter: 5/3:5/5 - Zeitstrafen: 5 - 6 - Beste Spieler: Trogler - Scherer, Jens Schweizer, Dominik Schweizer - Zuschauer: 70 - Schiedsrichter: Matheis (HSG Eppstein/Maxdorf) und Pfister (TV Wörth).