Ab Montag, 8. November, wird die Fahrbahn der Bundesstraße 10 zwischen der Anschlussstelle Husterhöhe/Fachhochschule und dem Übergang zu den Autobahnen 8 und 62 (Höheischweiler) saniert. Das bedeutet erneut Einschränkungen für Autofahrer. Bis Jahresende soll alles fertig sein.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern kündigt zwei Bauabschnitte an. Zunächst werde eine der beiden Mittelstreifenüberfahrten für die eigentliche Sanierung erweitert. Die Arbeiten finden in einer sogenannten Inselbaustelle statt. Sie werden von der Firma Peter Gross Infra GmbH aus Pirmasens übernommen.

Bauarbeiten für 2,4 Millionen Euro

Danach werde der Verkehr auf der Fahrbahn in Richtung Landau mit jeweils einer Fahrspur Richtung Zweibrücken und Landau geführt. In diesem Bauabschnitt wird die Fahrbahn der Bundesstraße 10 zwischen der Anschlussstelle Husterhöhe/FH und dem Fehrbachtunnel in Fahrtrichtung Zweibrücken saniert. Der Anschluss an die Bundesstraße 270 und die Anschlussstelle Fehrbach sind dabei in Fahrtrichtung Zweibrücken gesperrt. Autofahrer, die die Anschlussstelle Fehrbach nutzen wollen, werden über die Anschlussstelle Petersberg umgeleitet. Wer den Anschluss an die B270 nutzen will, wird über die Anschlussstelle Husterhöhe/Fachhochschule umgeleitet.

Wie der Landesbetrieb weiter mitteilt, wird in der Folge die Deckschicht der Seitenstreifen zwischen der Anschlussstelle Höheischweiler und dem Fehrbachtunnel in beiden Fahrtrichtungen erneuert. Vorübergehend gibt es daher nur einen Fahrstreifen pro Fahrtrichtung. Die Anschlussstelle Petersberg wird dann ebenfalls saniert. Hier wird der Verkehr über den Anschluss Fehrbach umgeleitet.

Noch im laufenden Jahr sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Der Landesbetrieb beziffert die Baumaßnahme mit rund 2,4 Millionen Euro. Das Geld stammt vom Bund.