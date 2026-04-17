Ab Montag, 20. April, arbeiten die Stadtwerke in der Zweibrücker Straße. Für mehr als einen Monat, bis voraussichtlich Freitag, 29. Mai, finden Tiefbauarbeiten zwischen den Hausnummern 29 und 33 statt. Zwar macht der rund 20 Meter lange Abschnitt nur einen kleinen Bruchteil der fast 3,2 Kilometer langen Zweibrücker Straße aus, doch durch die Vollsperrung muss der Verkehr umgeleitet werden.

Wie Stadtwerke-Sprecherin Kati Miersch mitteilt, betrifft das auch die Stadtbusse. Während der Bauzeit werden die Buslinien 205 in Richtung Hengsberg und die 211 in Richtung Sommerwald umgeleitet.

Stadtauswärts fahren beide Buslinien ab der Exerzierplatzstraße über die Ring-, Turn- und Bismarckstraße über „Im Grundbirngarten“ zur Zweibrücker Straße. Von da aus folgen die Busse ihren regulären Routen. Im Bereich der Bismarckstraße wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, informiert Miersch. Die Haltestellen Hügelstraße und Zweibrücker Straße entfallen bis Ende Mai.

Stadteinwärts fahren die Linien 205 und 211 ab der Zweibrücker Straße über „Im Grundbirngarten“, Bismarck-, Gärtner- und Ringstraße zum Exerzierplatz.