Die Sperrung der Bundesstraße 10 in Pirmasens kann voraussichtlich am Dienstag zwischen 18 und 20 Uhr aufgehoben werden. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz mit. Am Nachmittag beginnt die Entfernung der baufälligen Fußgängerbrücke über die B10. Sobald die Arbeiten erledigt sind, gibt der Landesbetrieb die B10 wieder für den Verkehr frei. Nachdem ein Lastwagenfahrer die Brücke beschädigt hatte, war die Bundesstraße am 30. Juli gesperrt worden.