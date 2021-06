Ab Montag will der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Schäden der Straßensanierung vom November beheben. Zunächst sollen Schäden auf der K25 zwischen Waldfischbach-Burgalben und Hermersberg beseitigt werden. Autofahrer werden mit Ampeln an den beiden Baustellen vorbeigeführt, so der LBM. Schon am Montagabend soll die Arbeit an der Kreisstraße fertig sein. Am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. Juni, werden die Asphaltschäden entlang der L473 zwischen Steinalben und Hermersberg repariert. Dabei wird die Landstraße voll gesperrt. Die Umleitung führt über die K25, Waldfischbach-Burgalben und die B270.