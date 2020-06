Die Straßenmeisterei Waldfischbach-Burgalben will ab Dienstag, 30. Juni, Bankette an der K27 zwischen Biebermühle und Donsieders auffüllen. Bankette sind die unbefestigten Seitenstreifen am Fahrbahnrand. Bei engen Straßen werden sie oft über- und infolgedessen ausgefahren, erklärt Mike Brückner vom Landesbetrieb Mobilität. Weil auch die K27 recht schmal ist, wird die Strecke für etwa drei Tage jeweils von 8 bis 15 Uhr gesperrt. Die Umleitung verläuft über die L497, Rodalben und die L482 nach Donsieders und umgekehrt.