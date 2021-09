Gleich zweimal haben Unbekannte am Freitag illegal Müll entsorgt. Einmal wurde in einem Waldstück bei Hermersberg typischer Sperrmüll einfach abgeladen. Außerdem wurden im Bereich des Freibads Biebermühle alte Holzfenster hinterlassen. Wer Hinweise auf die verantwortlichen Personen geben kann, sollte sich bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben melden, Telefon 06333/9270.