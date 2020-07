In der Nacht auf Donnerstag hat ein Zeuge laut Polizei gegen Mitternacht beobachtet, wie Unbekannte eine größere Menge Sperrmüll gegenüber dem Sportplatz in Nünschweiler auf einem Feldweg entsorgten. Der Müll wurde aus einen weißen Transporter ausgeladen, der kurze Zeit später davonfuhr. Der Zeuge, der inzwischen die Polizei verständigt hatte, konnte noch einen Teil des Kennzeichens ablesen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06333/9270 bei der Polizei in Waldfischbach zu melden.