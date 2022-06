Der Kinderschutzbund in Pirmasens hat eine Spende im Wert von 6000 Euro vom Reformhaus Escher erhalten.

Das Unternehmen in seinen Filialen Spendentaschen verkauft, die mit Ware im Wert von über 60 Euro gefüllt waren. Für 15 Euro konnte eine Tasche von den Kunden gekauft werden. Der Erlös ging an den Kinderschutzbund, an den das Reformhaus bereits zum vierten Mal spendet, erläutert Junior-Chef Fabian Escher.

Der Kinderschutzbund setzt sich seit 1978 für die Belangen von Kindern aus sozial schwachen Familien ein. Momentan werden dort 13 Kinder bei den Hausaufgaben betreut und erhalten ein warmes Mittagsessen. Die Spende soll hauptsächlich in die Sommerfreizeit fließen, bei der die Kinder für eine Woche in die Bildungs- und Freizeitstätte Heilsbach in Schönau fahren.