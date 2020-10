Lukas Bion aus Vinningen hat einen neuen erstaunlichen Spendenlauf gemeistert: Am Sonntagmorgen kamen er, Christopher Rauch aus Pirmasens und Fabian Janssen aus Mainz am Dom der Landeshauptstadt an, nachdem sie innerhalb von 24 Stunden die 133 Kilometer von Kröppen in der Südwestpfalz bis Mainz gelaufen waren. Um das zu schaffen, haben die drei Wanderer im Gehen gegessen, denn Zeit zum Stehenbleiben war nicht vorgesehen.

