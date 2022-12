Mit jeweils 4000 Euro belohnt die VR-Bank Südwestpfalz neun Vereine und Einrichtungen, die sich in besonderer Weise für sozial benachteiligte Menschen eingesetzt haben. Die Spende aus Zweckertragsmitteln des Gewinnsparvereins bekommen das Alten-, Pflege- und Übergangsheim Schernau, die Tafeln in Zweibrücken und Pirmasens, die Frauenzufluchtstätte Pirmasens, die Westpfalzküken, die Mauritius-Schule Zweibrücken, die Palliativstation des Nardini-Klinikums Zweibrücken, die medizinische Krisenhilfe Pirmasens und der Kreisverband Südwestpfalz des Deutschen Roten Kreuzes. Damit hat die Bank 2022 dank der Gewinnsparer insgesamt 140.000 Euro zur Unterstützung der Gemeinschaft in der Region ausgegeben. „Bei allen Krisen, die wir in Deutschland und auf der ganzen Welt haben, dürfen wir die Region nicht aus den Augen verlieren“, sagte am Freitag Vorstandssprecher Paul Heim, der den symbolischen Spendenscheck gemeinsam mit Vorstandsmitglied Michael Knecht an einige Vertreter der Organisationen überreichte. Man wolle die Empfänger mit der Spende in ihrem Wirken bestätigen und ihnen für die Unterstützung der Schwächsten in der Gesellschaft danken.