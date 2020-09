Spenden werden künftig in noch größerem Umfang nötig sein, stellte der Bevollmächtigte des Diakoniezentrums, Pfarrer Norbert Becker, am Dienstag anlässlich einer Spendenübergabe in Höhe von 5000 Euro fest. Die Verdoppelung der Hospizplätze von sechs auf zwölf durch den Neubau des Hauses Magdalena bedinge ein entsprechendes Aufkommen an finanziellen Mitteln. Die Freude war deshalb groß über die Zuwendung der Pirmasenser Dr. med. Klaus Wolf-Stiftung, die üblicherweise Studierende der Studienzweige Medizin und Theologie fördert, jedoch auch gemeinnützige und kirchliche Zwecke unterstützen kann.

„Dass es solche Orte gibt, ist schön, auch für die Angehörigen. Möge die Arbeit im Hospiz noch für viele Menschen zum Segen werden“, wünschte die Stiftungsvorsitzende, Pastorin Christina Henzler. Sie lobte ausdrücklich das Wagnis, in dem vorgesehenen Umfang zu vergrößern. Hospizleiterin Simone Jennewein zeigte sich hocherfreut über die Unterstützung: „Wir brauchen Menschen, die uns finanziell und auf andere Weise Mut zusprechen und sagen, dass wir gute Arbeit machen. So fühlen wir uns getragen.“ Genau im Zeitplan sei der Bau, versicherte Carsten Steuer, kaufmännischer Vorstand des Diakoniezentrums. Vor dem Herbst sei das Gebäude geschlossen, und auch das Außengelände werde bereits jetzt vorbereitet, so dass im Frühjahr die Bepflanzung erfolgen könne. Im Sommer soll Eröffnung sein.