Der Kinderschutzbund Pirmasens hat eine Spende im Wert von 6500 Euro vom Reformhaus Escher erhalten. Unternehmensinhaber Joachim Escher hat den Betrag an die Vorsitzenden des Kinderschutzbundes Ria und Wolfgang Baumgart übergeben. Jährlich veranstaltet das Reformhaus Escher in seinen Filialen eine Aktion, bei der Spendentaschen, die Ware im Wert von 60 bis 80 Euro beinhalten, verkauft werden. Kunden können die Tasche für 15 Euro erwerben. Der Erlös geht an verschiedene soziale Projekte, zu denen der Kinderschutzbund in Pirmasens gehört. Dieser setzt sich seit 1978 für die Belange von Kindern aus sozial schwachen Familien ein. Momentan erhalten dort rund 15 Kindern eine warme Mahlzeit und werden bei den Hausaufgaben betreut. Die Spende des Reformhauses fließt traditionell in die Sommerfreizeit, bei der die Kinder für eine Woche in die Bildungs- und Freizeitstätte Heilsbach bei Schönau fahren.