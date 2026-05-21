Um Gutes zu tun, greift die Forstbetriebsgemeinschaft Sickinger Höhe auf ureigenste Fähigkeiten zurück: Eine handgefertigte Holzbank haben die Mitglieder zum Jahreswechsel verlost und den Erlös von 500 Euro nun ans Pirmasenser Hospiz Haus Magdalena übergeben. Hospizchefin Simone Jennewein betonte, dass solche Spenden das Fundament ihrer Arbeit seien: „Sie ermöglichen es uns, schwerkranken Menschen und ihren Angehörigen ein Höchstmaß an Würde, Fürsorge und Geborgenheit zu schenken.“