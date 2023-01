Die Ermittlungen gegen zwei Erzieherinnen einer Pirmasenser Kita dauern an. Wie die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Mittwoch informierte, seien mittlerweile sämtliche bei den Durchsuchungen sichergestellten elektronischen Speichermedien ausgewertet worden. „Auf keinem Datenträger konnten Anhaltspunkte für strafrechtlich relevante Inhalte oder sonstige, im Zusammenhang mit dem Tatvorwurf stehende Hinweise gefunden werden“, teilt Iris Weingardt, die Leitende Oberstaatsanwältin, mit. Mehrere Kinder seien richterlich in Anwesenheit einer psychologischen Sachverständigen angehört worden. Diese Anhörungen würden derzeit vom Gericht verschriftet. Um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden, gab die Staatsanwaltschaft keine weiteren inhaltlichen Details preis.

Aufgrund von Hinweisen stehen zwei Erzieherinnen eines Kindergartens aus Pirmasens im Verdacht, möglicherweise sexuelle Handlungen von Kindern untereinander geduldet oder die Kinder hierzu aufgefordert zu haben.