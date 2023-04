Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Mittwoch stieg Christin Hussong zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in ein Flugzeug. Die ungewöhnlich lange „Durststrecke“ für eine internationale Top-Leichtathletin war der Corona-Krise geschuldet. Mit dem deutschen Team flog die Speerwurf-Europameisterin ins türkische Belek. Warum sie sich so auf die 14 Tage Trainingslager freut, erzählte die 27-jährige Herschbergerin am Dienstag im Interview mit der RHEINPFALZ.

Frau Hussong, mal im Scherz gefragt: Wissen Sie überhaupt noch, wie das geht mit dem Kofferpacken?

Ja, klar (lacht). Und ich bin auch schon fertig damit.

Als wir uns am Montag für das Telefoninterview verabredet haben, waren Sie gerade auf dem Weg zum Corona-Test ...

Ja,