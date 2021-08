Die Stadt Pirmasens möchte sich als sogenannte Host-Town im Rahmen der Special Olympic World Games bewerben, die von 17. bis 24. Juni 2023 in Berlin stattfinden. Die Sportveranstaltung ist erstmals in Deutschland zu Gast. Die Weltspiele für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung gelten als größte inklusive Sportveranstaltung. Laut Stadtverwaltung werden Wettkämpfe in 26 Sportarten ausgetragen. Die Organisatoren rechneten mit 170 Teams und bis zu 7000 Athleten.

Zum Konzept der Spiele gehört es, dass eine Woche vor Wettkampfbeginn 170 Kommunen aus ganz Deutschland jeweils ein Team bei sich aufnehmen, von 11. bis 14. Juni. Dazu bereiten die Gastgeber-Städte ein viertägiges Programm vor, zeigen Sehenswürdigkeiten, veranstalten Ausflüge und gemeinsame sportliche Aktivitäten. „Pirmasens möchte den inklusiven Gedanken gemeinsam mit den beteiligten Partnern, darunter Heinrich-Kimmle-Stiftung und GHG Pfalzblick/ASB, in die Stadtgesellschaft tragen“, erklärt die Stadtverwaltung.

Aktuell erarbeite das Stadtmarketing zusammen mit besagten Partnern eine entsprechende Bewerbung, die bis spätestens 31. Oktober einzureichen ist. Bis Ende Dezember soll feststehen, welche Kommunen 2023 beim „Host-Town“-Programm mitmachen. Die CDU-Fraktion hatte im Stadtrat angeregt, Pirmasens solle sich bewerben.