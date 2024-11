Die SPD-Fraktion im Stadtrat macht sich stark für öffentliche Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt und im Strecktalpark. In einem Antrag für die nächste Sitzung am 11. November fordern die Sozialdemokraten, dass die Stadtverwaltung solche Brunnen aufstellt.

Begründet wird der SPD-Antrag damit, dass solche Trinkwasserbrunnen nicht nur ein Beitrag zur „sozial-gerechten Stadtentwicklung“ sind, sondern auch „einen wesentlichen Baustein eines jeden Klimaschutzkonzeptes“ darstellen. An heißen Tagen würden diese Brunnen zur Vermeidung von Dehydrierung beitragen, womit Wohlbefinden und Gesundheit der Bürger unterstützt würden. Gleichzeitig würden diese Brunnen auch das Angebot für die touristischen Besucher ergänzen.

Die SPD-Fraktion erinnert daran, dass schon ein Trinkwasserbrunnen in der Darmstädter Straße installiert wurde. Aber: „Er befindet sich an einem Ort, der nicht zentral gelegen ist.“ Die Aussage von Bürgermeister Michael Maas in der Hauptausschusssitzung am 7. Oktober, dass dieser Brunnen nicht genutzt wird, hänge letztlich mit der Standortwahl zusammen, betonen die Sozialdemokraten: „Deshalb schlagen wir für die Installation weiterer Trinkwasserbrunnen den Kern der Innenstadt sowie das Strecktal vor, die per se eine höhere Frequenz bieten.“

Hygienisch unbedenklich

Auch die Bedenken bezüglich der Hygiene sind für die Antragsteller Sebastian Tilly (Fraktionssprecher) und Giuseppe DiBenedetto (Sachbearbeiter) nicht haltbar: „Trinkbrunnen werden professionell installiert und sind so konstruiert, dass das Trinkwasser hygienisch abgegeben wird. Es gibt auch Modelle mit Überlauf, die eine Versorgung von Hunden ermöglichen. Auch gebe es Hygieneschutzkonzepte.

Durch die Bereitstellung von kostenlosem Trinkwasser könne zudem dazu beigetragen werden, den Verbrauch von Einwegplastikflaschen zu reduzieren. Viele Menschen griffen unterwegs zu Plastikflaschen, da oft Alternativen fehlen. Mit der Installation von Trinkwasserstellen werde eine umweltfreundliche Möglichkeit geboten.

Erinnert wird von den Sozialdemokraten daran, dass das Land Rheinland-Pfalz den Bau von öffentlichen Trinkwasserstellen fördert. Im laufenden Jahr wurden bis zu 100 solcher Projekte teilweise oder vollständig finanziert. Auch in Pirmasens könnten über das Förderprogramm die Kosten für die Installation erheblich reduziert werden.

Das Aufstellen von öffentlichen Trinkwasserstellen sei ein notwendiger Schritt, um den Zugang zu sauberem Trinkwasser in Pirmasens zu gewährleisten, die Gesundheit der Bürger zu schützen und einen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz zu leisten, fassen Tilly und DiBenedetto die Anliegen des SPD-Antrags zusammen. Und auch die Attraktivitätssteigerung für die Pirmasenser Innenstadt und die Stärkung der Klimaschutzstrategie müssten mit eingerechnet werden.