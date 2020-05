Die SPD-Stadtratsfraktion hat vorgeschlagen, dass Pirmasenser Gastronomen Plätze wie den Mess-, Schloss- oder Exerzierplatz für Außengastronomie nutzen können.

Die Corona-Krise treffe gerade die Gastronomiebranche besonders schwer, begründet SPD-Sprecher Sebastian Tilly den Vorschlag seiner Fraktion. Nachdem die Restaurants und Gaststätten über Wochen komplett geschlossen waren, erfolge jetzt nach und nach eine Öffnung. Auf Grund des Sicherheitsabstands von 1,50 Meter und den geltenden Corona-Hygieneregeln könnten die Gastronomen aber nur einen Teil der Sitzplätze nutzen. „Ein Großteil der Bewirtung wird sich in diesem Jahr deshalb im Außenbereich abspielen“, sagt Tilly.

Die SPD-Fraktion begrüße die seitens der Stadtverwaltung bereits vorgeschlagenen Maßnahmen zur Unterstützung der örtlichen Gastronomie, wie die Stundungsmöglichkeiten der Gewerbesteuer, Erlass der Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie und Erleichterungen bei der Erweiterung von Außengastronomie. Diese Maßnahmen sollten aber ergänzt werden – beispielsweise durch Nutzung der öffentlichen Plätze.

Biergärten auf ungenutzten Plätzen

Die Stadt Pirmasens habe zahlreiche öffentliche Plätze, die im Laufe des Jahres für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden. Der Schlossplatz sei Kulisse des Novembermarktes und des Belznickelmarktes. Auf dem Exerzierplatz finden, so Tilly, unter anderem das Schlappeflickerfest und das Exefest statt. Der Messplatz werde für die Jahrmärkte genutzt. Auch weitere Plätze seien in der Vergangenheit für Veranstaltungen genutzt worden. „Diese Veranstaltungen fallen dieses Jahr aber alle der Corona-Pandemie zum Opfer und werden nicht stattfinden. Die Plätze sind also weitgehend ungenutzt“, sagt Tilly.

Daher sollte man diese Plätze nach seiner Ansicht den örtlichen Gastronomen als Flächen für Außengastronomie anbieten. Die Plätze könnten dann als Biergarten oder ähnliches genutzt werden. Dadurch könne der notwendige Sicherheitsabstand noch wesentlich besser hergestellt werden als bei der bloßen Erweiterung der bisherigen Flächen. Dass dies möglich sei, hätten die „Biergärten“ bei den vielen Pirmasenser Festen gezeigt. Denkbar wäre laut Tilly beispielsweise eine Nutzung des Schlossplatzes, der Messplatz könnte von Autokino zum Biergartenkino erweitert werden, im Schusterbrunnenquartier gebe es auch ausreichend Raum. Viele weitere Nutzungen seien denkbar.

Gebühren sollen nicht erhoben werden

„Für die Nutzung der Sonderflächen werden selbstverständlich keine Gebühren erhoben“, sagt Tilly. In diesem Zusammenhang sollte auch überlegt werden, ob die Sondernutzungsgebühren für Außengastronomie auf öffentlichen Flächen über dieses Jahr hinaus nicht vollständig abgeschafft werden sollten. Die Einnahmen für die Stadt in diesem Bereich seien ohnehin überschaubar und die Gastronomie sei auch über das Jahr 2020 hinaus über diese Erleichterungen dankbar. „So können wir der Gastronomie und den vielen Mitarbeitern vor Ort eine gute Perspektive für die Sommersaison bieten und so Arbeitsplätze sichern“, sagt Tilly.

Die SPD wird ihren Vorschlag zur Nutzung der Pirmasenser Plätze für Außengastronomie als Antrag in der Stadtratssitzung am Montag, 25. Mai, einbringen.