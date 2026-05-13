Über Jahrzehnte war die SPD eine prägende Kraft in Pirmasens. Das ist vorbei.

In der Arbeiterstadt Pirmasens spielte die Arbeiterpartei SPD über Jahrzehnte eine wichtige Rolle. Mit Robert Schelp stellte sie von 1994 bis 1998 den letzten sozialdemokratischen Oberbürgermeister. Bei der OB-Wahl vor acht Jahren trennten SPD-Kandidat Sebastian Tilly und CDU-Bewerber Markus Zwick nur wenige hundert Stimmen.

Das ist mittlerweile Geschichte. Ebenso gehört die Zeit der Vergangenheit an, in der die SPD als starke Opposition im Stadtrat wahrgenommen wurde. Sowohl inhaltlich als auch mit Blick auf das Wahlergebnis: Bei den letzten Stadtratswahlen wurde sie nur noch drittstärkste Kraft hinter CDU und AfD. Das kratzt am sozialdemokratischen Selbstbewusstsein. Hinzu kommen eine verlorene Bundestagswahl und die Niederlage bei der Landtagswahl.

Aus Sicht der Pirmasenser SPD reiht sich Niederlage an Niederlage. Auf den einen Niederschlag folgt der nächste. Das geht seit vielen Jahren so. Personell ist die Partei extrem ausgedünnt. Es fehlt ihr an charismatischen Führungspersonen, die Verantwortung übernehmen wollen. Vor diesem Hintergrund erklärt es sich, dass die SPD niemanden hat, der in einen wahrscheinlich chancenlosen Kampf um das Amt des Oberbürgermeisters ziehen will. Allerdings muss sich die Partei auch einen Vorwurf gefallen lassen: Sie hatte acht Jahre Zeit, um einen Kandidaten für die Wahl aufzubauen. Das ist ihr nicht nur missglückt, das hat sie vollkommen versemmelt. Einer Partei, die den Anspruch hat, Volkspartei zu sein, darf das nicht passieren.