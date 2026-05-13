Meinung SPD-Verzicht auf OB-Kandidaten: Das ist der Abgesang einer Volkspartei

Robert Schelp war der letzte SPD-OB von Pirmasens.
Robert Schelp war der letzte SPD-OB von Pirmasens.

Über Jahrzehnte war die SPD eine prägende Kraft in Pirmasens. Das ist vorbei.

In der Arbeiterstadt Pirmasens spielte die Arbeiterpartei SPD über Jahrzehnte eine wichtige Rolle. Mit Robert Schelp stellte sie von 1994 bis 1998 den letzten sozialdemokratischen Oberbürgermeister. Bei der OB-Wahl vor acht Jahren trennten SPD-Kandidat Sebastian Tilly und CDU-Bewerber Markus Zwick nur wenige hundert Stimmen.

Das ist mittlerweile Geschichte. Ebenso gehört die Zeit der Vergangenheit an, in der die SPD als starke Opposition im Stadtrat wahrgenommen wurde. Sowohl inhaltlich als auch mit Blick auf das Wahlergebnis: Bei den letzten Stadtratswahlen wurde sie nur noch drittstärkste Kraft hinter CDU und AfD. Das kratzt am sozialdemokratischen Selbstbewusstsein. Hinzu kommen eine verlorene Bundestagswahl und die Niederlage bei der Landtagswahl.

Aus Sicht der Pirmasenser SPD reiht sich Niederlage an Niederlage. Auf den einen Niederschlag folgt der nächste. Das geht seit vielen Jahren so. Personell ist die Partei extrem ausgedünnt. Es fehlt ihr an charismatischen Führungspersonen, die Verantwortung übernehmen wollen. Vor diesem Hintergrund erklärt es sich, dass die SPD niemanden hat, der in einen wahrscheinlich chancenlosen Kampf um das Amt des Oberbürgermeisters ziehen will. Allerdings muss sich die Partei auch einen Vorwurf gefallen lassen: Sie hatte acht Jahre Zeit, um einen Kandidaten für die Wahl aufzubauen. Das ist ihr nicht nur missglückt, das hat sie vollkommen versemmelt. Einer Partei, die den Anspruch hat, Volkspartei zu sein, darf das nicht passieren.

Weitere Artikel
Das Pirmasenser Rathaus wird auch in den nächsten Jahren nicht von der SPD geleitet.
Pirmasens

RHEINPFALZ Plus Artikel
OB-Wahl: SPD verzichtet auf eigenen Kandidaten

Mehr zum Thema
Pirmasens SPD Markus Zwick Sebastian Tilly Alle Themen
Stierkopf und St. Pirmin: Die Wahrzeichen von Pirmasens zieren auch den neuen Newsletter der RHEINPFALZ

Kennen Sie schon unseren Pirmasens-Newsletter?

Der Name ist Programm: „PS Exklusiv“ versorgt Sie mit ausgewählten Nachrichten und Hintergründen. Sie werden von der Leitung der Pirmasenser Lokalredaktion aus erster Hand informiert. Mal augenzwinkernd, mal ironisch oder knallhart kommentiert, aber immer exklusiv: aus Pirmasens für Pirmasens und die Südwestpfalz.

Jetzt für den Newsletter anmelden
Jetzt für den Newsletter anmelden

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netzwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x