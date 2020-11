Die SPD im Bundestagswahlkreis 210 hatte ursprünglich geplant, die Wahlkreiskonferenz zur Aufstellung ihrer Bundestagskandidatin am 14. November in Lemberg durchzuführen. Vor dem Hintergrund der sich verschärfenden Entwicklung in Sachen Corona werde dieser Parteitag auf einen späteren Termin verschoben, teilte die SPD am Montag mit. Die Entscheidung zur Verschiebung erfolgte einmütig im engsten Vorstandskreis und in enger Abstimmung mit der Bundestagsabgeordneten und einzigen Kandidaten Angelika Glöckner. „Wir stehen weder unter Zeit- noch unter Entscheidungsdruck. Die Bundestagswahl ist erst im Herbst nächsten Jahres und es ist völlig klar, dass Angelika Glöckner unsere Kandidatin für diese Wahl sein soll“, so die Vorsitzenden der beiden betroffenen SPD-Unterbezirke Pirmasens-Zweibrücken und Kaiserslautern, Stephane Moulin und Daniel Schäffner.