Die SPD-Fraktion im Stadtrat wirft der Stadtspitze im Umgang mit den „Spaziergängen“ Dilettantismus vor.

„Der geplante Sonderweg der Stadt Pirmasens, anders als die anderen Kommunen in der Pfalz, keine Allgemeinverfügung zum Verbot der Montagsspaziergänge zu erlassen, ist offensichtlich gescheitert“, sagt Sebastian Tilly, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion. Ohne Not und in „grenzenloser Blauäugigkeit“ habe man argumentiert, dass ein Versammlungsverbot rechtswidrig sei und damit sich und allen Nachbarkommunen einen Bärendienst erwiesen, bewertet Tilly das Verhalten der Stadt. Bei den „Spaziergängen“ handele es sich jedoch, nach dem Versammlungsbegriff der herrschenden Rechtsprechung zweifelsohne um Versammlungen, daran ändere die Bezeichnung als „Spaziergang“ nichts. Was die Stadtspitze dazu veranlasst habe, anders als die anderen Kommunen von einem Verbot abzusehen, könne seine Fraktion nicht nachvollziehen. Zum einen fehle es den Mitarbeitern vor Ort an den entsprechenden Handlungsmöglichkeiten, um bei der

Versammlung einzuschreiten. Andererseits hätten die Mitarbeiter anderer Kommunen und die dortigen Polizeikräfte das Problem, dass sie dann mit der Argumentation, in Pirmasens sei doch alles erlaubt, konfrontiert werden. Diese Erkenntnis sei wohl auch am Sonntag bei der Stadtspitze gereift , weswegen kurzfristig eine Maskenpflicht angeordnet worden sei. Durch die kurzfristige Anordnung konnte aber nicht mehr adäquat reagiert werden und man habe die Mitarbeiter von Ordnungsamt und Polizei im Regen stehen lassen. „Diese mussten den Schnellschuss der Stadtspitze ausbaden und sahen sich Gespött und Aggression ausgesetzt. Wir verlangen, dass nun auch bei der Stadtspitze ordnungsrechtlicher Dilettantismus von Vernunft und Entschlossenheit abgelöst wird“, sagt Tilly.