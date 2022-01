Für nächsten Montag ist wieder eine Kundgebung unter dem Motto „Solidarisch und fair“ geplant. Die Pirmasenser Sozialdemokraten rufen zur Teilnahme auf.

Angelika Glöckner Bundestagsabgeordnete und SPD-Stadtverbandsvorsitzende und Sebastian Tilly, Vorsitzender der Pirmasenser SPD-Stadtratsfraktion, melden sich erneut in einer gemeinsamen Stellungnahme zu Wort, um auf die angemeldete Kundgebung hinzuweisen. Es ist die dritte Veranstaltung dieser Art.

„Es ist wichtig, mit der Teilnahme an dieser ordnungsgemäß angemeldeten Aktion ein deutliches Zeichen der Solidarität zu senden. Die aktuellen Umfragen zeigen, dass Zwei Drittel der Bevölkerung die Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus akzeptieren. Ein Großteil fordert sogar noch strengere Maßnahmen. Wir dürfen die Straßen nicht einer Minderheit überlassen, die ernstgemeinte Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie als Diktatur bezeichnen. Das ist unsachgemäß und unzutreffend betont Glöckner“, heißt es in der Mitteilung von Glöckner und Tilly. Sie sehen es als „eine Verpflichtung aller Demokraten“, dagegen gemeinsam Zeichen zu setzen. Selbst in Mainz habe am Donnerstag in der Sitzung des Landtages fraktionsübergreifende Zustimmung geherrscht. Mit Ausnahme der AfD hätten sich alle Fraktionen dazu bekannt, gemeinsam die Pandemie bekämpfen zu müssen und dabei den Rechtsextremen keine Plattform zu bieten, sagt Tilly.