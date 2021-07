SPD-Stadtratsmitglied Bernd Schwarz macht Druck, dass in Sachen Schottergärten in Pirmasens etwas passiert. In der Stadtratssitzung am Montag fragte der Sozialdemokrat, was aus dem Linke-Antrag vom August 2019 geworden ist? Der Stadtrat hatte das Thema an den Hauptausschuss verwiesen und wollte Hausbesitzer bei der Anlage ihrer Gärten mehr beraten.

Schwarz hat nun von Speyer gehört, dass dort eine Satzung verabschiedet worden sein soll, in der explizit die Anlage von Schottergärten und die Umwandlung von Vorgärten in versiegelte Flächen verboten sein soll. Ausnahmen soll es nur geben, wenn entsprechende Ausgleichsmaßnahmen gemacht würden.

Schwarz will nun von der Stadtverwaltung wissen, wie oft das Garten- und Friedhofsamt seit dem Linke-Antrag Gartenbesitzer beraten hat und ob dabei auch weitere Schottergärten verhindert wurden. Außerdem will der Sozialdemokrat prüfen lassen, ob Pirmasens nicht die gleiche Satzung wie Speyer haben kann, womit auch hier Schottergärten künftig verboten wären. Oberbürgermeister Markus Zwick versprach, mit Speyer Kontakt aufzunehmen und das Verbot nochmal zu prüfen.