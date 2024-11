Hart ins Gericht mit der Kita-Politik von Oberbürgermeister Markus Zwick geht die SPD-Stadtratsfraktion in einem Antrag, der in der nächsten Sitzung am 11. November in der Alten Post diskutiert wird. Die Sozialdemokraten kritisieren die unter dem Landesschnitt liegende Betreuungsquote, eine zu niedrige Personalausstattung, beklagen mangelnde Transparenz bei Kita-Bauprojekten und prangern nicht abgerufene Fördermittel an.

Schon in der vergangenen Wahlperiode haben sich die Pirmasenser Sozialdemokraten intensiv mit den Kindertagesstätten beschäftigt, gleich zweimal 2022 und