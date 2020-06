Mit dem Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung sei das wichtigste kommunalpolitische Ziel, die Lösung der Altschuldenproblematik, nicht erreicht worden, kommentiert Sebastian Tilly, Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, das Verhandlungsergebnis des Koalitionsausschusses.

Zwar sei die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft geeignet, das Defizit bei den Soziallasten der Stadt nicht unerheblich zu reduzieren. Das mindere aber nur die auch zukünftigen, zum Haushaltsausgleich erforderlichen Kassenkredite. Dies habe die SPD-Stadtratsfraktion von Anfang an als weitere Maßnahme, also zusätzlich zum Schuldenschnitt, für erforderlich gehalten, um nicht erneut in die Schuldenfalle zu geraten, betont Tilly.

Nein-Sager aus der Union

Wenn jetzt nach Schuldigen gesucht werde, sei es schlechterdings unwahr, wenn diese allein bei der Landesregierung verortet werden. „Es waren in erster Linie die Parteifreunde von Markus Zwick, Michael Maas, Denis Clauer und Stefanie Eyrisch, die nicht bereit waren, den Vorschlägen von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) zu folgen.“ Bereits seit Wochen sei vom Vorsitzenden der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Ralph Brinkhaus, aber auch von CSU-Chef Markus Söder außer einem strikten „Nein“ nichts Konstruktives zu hören gewesen. Die Landesregierung war laut Tilly demgegenüber – ganz auf der Linie des Vorschlags von Olaf Scholz – bereit, ihren Anteil an der Übernahme der Altschulden zu tragen. „Wenn dann noch behauptet wird, die hätten ihre Hausaufgaben nicht gemacht, beweist dies ein deutliches Wahrnehmungsdefizit“, kritisiert Tilly OB Zwick, der versuche, das Land für das Verhandlungsergebnis verantwortlich zu machen.

Für die SPD-Stadtratsfraktion sei das Thema „Übernahme der Altschulden“ durch Bund und Land noch längst nicht durch. „Wir werden, wie schon in der Vergangenheit, über unsere Bundes- und Landtagsabgeordneten auf die Notwendigkeit des Schuldenschnitts hinweisen“ kündigt Tilly Initiativen seiner Fraktion an. Er wünsche sich, dass auch Vertreter anderer Parteien im Stadtvorstand und Stadtrat ähnlich engagiert auf ihre „Parteifreunde“ einwirken.