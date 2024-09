Die SPD-Kreistagsfraktion hat empfohlen, Peter Spitzer als Landratskandidat zu nominieren. Bei der Sitzung des Kreistages am kommenden Montag, 9. September, werde den Kreistagsmitgliedern der Termin zur Landratswahl für den 2. Februar 2025 von Seiten der Kreisverwaltung vorgeschlagen, informiert die SPD-Kreistagsfraktion.

Aus diesem Grund haben die Mitglieder der SPD-Kreistagsfraktion bei ihrer Sitzung am Mittwoch in Rodalben eine einstimmige Empfehlung an den SPD-Kreisverband abgegeben, Peter Spitzer als Landratskandidaten zu nominieren, wie die SPD-Kreistagsfraktion mitteilt.

Langjährige Erfahrung

In der Empfehlung wird ausgeführt, dass Peter Spitzer aufgrund seiner achtjährigen hauptamtlichen Tätigkeit als erster Kreisbeigeordneter und ständiger Vertreter des Landrates sowie seiner 15-jährigen Erfahrung im Amt des Ortsbürgermeisters von Donsieders und fünf Jahren als Beigeordneter der Verbandsgemeinde Rodalben, alle kommunalen Ebenen bestens kenne.

„Seine Kompetenz, Wertschätzung und Beliebtheit wurden zuletzt bei der Kommunalwahl mit den meisten Personenstimmen auf Kreis-, Verbandsgemeinde- und Ortsgemeindeebene von den Wählerinnen und Wählern honoriert“, schreibt die SPD-Kreistagsfraktion. Dieser große Zuspruch habe Spitzer „ein sensationelles Ergebnis als beliebtestem Kommunalpolitiker im Landkreis“ beschert, heißt es weiter.

„Wir sehen unsere Empfehlung an den SPD-Kreisverband als Startschuss für den anstehenden Landratswahlkampf und regen eine schnellstmögliche Nominierung von Spitzer an“, erklären die Mitglieder der SPD-Fraktion.