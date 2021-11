Die SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat hat einen Runder Tisch vorgeschlagen, der sich mit der Einrichtung einer Impfstation in der Verbandsgemeinde Hauenstein befasst. „Die enormen Corona-Infektionszahlen im gesamten Landkreis, auch in unserer Verbandsgemeinde, und die unzumutbaren Wartezeiten mit langen Warteschlangen im Freien“ habe die Fraktion bewogen, Bürgermeister Patrick Weißler und den Beigeordneten vorzuschlagen, eine eigene Impfstation einzurichten. An einem Runden Tisch zu dieser Thematik sollten neben Vertretern der Kommunalpolitik auch die Ärzte der Hausarztpraxen Platz nehmen.

Es solle deutlich werden, dass die Impfstation „eine Ergänzung und keine Konkurrenz zu den Hausarztpraxen“ darstelle. Die SPD führt weiter aus, dass auch versucht werden solle, „ein mobiles Impfteam einzurichten, um ältere oder kranke Bürgerinnen und Bürger zuhause impfen zu können“.

In einer vom Fraktionssprecher und VG-Beigeordneten Andreas Wilde unterzeichneten Pressemitteilung heißt es weiter: „Wir müssen als VG mithelfen, möglichst viele Impfangebote bereitzustellen und alles zu tun, um noch mehr Bürger zur Impfung zu bewegen, auch wenn wir hier als VG Geld in die Hand nehmen müssten.“ Die Impfkampagne sei „ein gesamtgesellschaftlicher Kraftakt“, den auch die Kommunen unterstützen müssten.